ОП разработает концепцию общественного контроля пожарной безопасности

"Мы не останемся в стороне от того, что произошло, очевидно, здесь были серьезные недостатки в контроле. Общественный контроль — это наша забота. Только что мы успешно провели общественное наблюдение на выборах президента. Подготовили более 146 тысяч наблюдателей. И сегодня вот эту созданную нами армию наблюдателей мы будем просить организовать общественный контроль в местах массового пребывания людей", — заявил Фадеев в среду на открытии форума «Сообщество» в Астрахани

Отмечается, что пленарное заседание форума началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово. «Доктор Лео Бокерия (прим — также член ОП РФ) очень беспокоился: „Как вы будете проверять мой кардиологический центр?“ Да, действительно, это сложно. Но достаточно обладать минимальной квалификацией, чтобы проверить несложные вещи: наличие выходов, работают ли они, открыты ли или на замке, есть ли огнетушители. Карта такой проверки не сложна», — добавил секретарь палаты.

По его словам, в ОП РФ создана рабочая группа по проработке этого вопроса.

"Этот вопрос я обсуждал с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой . На следующей неделе мы выступим с внятной концепцией того, как мы это будем делать", — отметил он, добавив, что по этому же поводу сегодня будет проведено совещание с председателями общественных палат регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Я уверен, одна бюрократия без общества здесь не справится", — подчеркнул Фадеев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово