Общественные наблюдатели могут быть привлечены для контроля за пожарной безопасностью

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Общественная палата (ОП) РФ намерена привлечь общественных наблюдателей, контролировавших ход недавних выборов президента РФ, для проверки соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового скопления граждан в связи с трагедией в Кемерове . Об этом ТАСС сообщил во вторник секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Мы готовим предложения [по общественному контролю за соблюдением правил пожарной безопасности]. Думаю, в первую очередь надо будет обратиться к «Корпусу наблюдателей», который недавно наблюдал за выборами, их 46 тыс. человек. Завтра мы обсудим этот вопрос на форуме Общественной палаты «Сообщество» в Астрахани с представителями региональных общественных палат", — сказал секретарь ОП РФ.

По его словам, общественные наблюдатели вполне могут справиться с этой работой в торгово-развлекательных центрах. «Что касается торговых и торгово-развлекательных центров, их компетенции достаточно, чтобы проверить, есть ли пожарные выходы, открываются ли они, есть ли огнетушители, работают ли они, где находится охрана», — указал он.

Схожего мнения придерживается и уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова . "Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нем, но и проследить за тем, как оно устранено", — приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба. Детский омбудсмен приехала в Кемерово, чтобы выяснить, что привело к гибели детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Трагедия в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово— развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей.