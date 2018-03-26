Из-за трагедии в Кемерово все развлекательные центры в Кирове проверят внепланово

Все развлекательные заведения города Кирова внепланово проверят на соответствие пожарной безопасности.

Об этом на своей пресс-конференции сказал глава администрации города Илья Шульгин.

«Я выражаю слова соболезновало и сочувствия семьям погибших в торговом центре в Кемерово . К сожалению, в нашей стране происходят такие трагедии. В ближайшее время будут организованы проверки торговых центров, кинотеатров, ночных клубов. Будем работать над тем, чтобы проверки проводили в заведениях Кирова не после таких трагедий, а своевременно», — прокомментировал Илья Шульгин.

Напомним, днем 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. Пламя распространилось на все 4 этажа, рухнули крыша и перекрытия торгового центра. Работы по поиску погибших продолжаются до сих пор. Количество погибших — более 60 человек.

Фото — gazeta. a42.ru