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Из-за трагедии в Кемерово все развлекательные центры в Кирове проверят внепланово
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Из-за трагедии в Кемерово все развлекательные центры в Кирове проверят внепланово 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Все развлекательные заведения города Кирова внепланово проверят на соответствие пожарной безопасности.
Об этом на своей пресс-конференции сказал глава администрации города Илья Шульгин.
«Я выражаю слова соболезновало и сочувствия семьям погибших в торговом центре в Кемерово. К сожалению, в нашей стране происходят такие трагедии. В ближайшее время будут организованы проверки торговых центров, кинотеатров, ночных клубов. Будем работать над тем, чтобы проверки проводили в заведениях Кирова не после таких трагедий, а своевременно», — прокомментировал Илья Шульгин.
Напомним, днем 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. Пламя распространилось на все 4 этажа, рухнули крыша и перекрытия торгового центра. Работы по поиску погибших продолжаются до сих пор. Количество погибших — более 60 человек.
Фото — gazeta. a42.ru
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