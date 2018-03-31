В торговых центрах Самарской области обнаружили неисправные гидранты и пожарные рукава

— Инспекция уже прошла на 43 объектах. Результаты всех проверок будут готовы в срок до 30 апреля, — рассказал Олег Бойко.

Дмитрий Азаров поинтересовался какие нарушения уже были обнаружены.

— Есть объекты, где в неудовлетворительном состоянии находятся пожарные рукава, гидранты, и системы пожаротушения. Особенно те, которые располагаются на автостоянках. В зимнее время они могут промерзнуть, — рассказал Олег Бойко.

По его словам, помещения, где будут обнаружены грубые нарушения пожарной безопасности, закроют по предписанию прокуратуры и МЧС. Но пока такие объекты в Самарской области не обнаружили.

Также начальник МЧС напомнил, что в конце ноября прошлого года на складе торгового центра «Амбар» произошло возгорание. Виной тому стало несоблюдение правил пожарной безопасности сотрудников склада. Трагедии удалось избежать благодаря сработавшей сигнализации, а также благодаря грамотному поведению персонала в части эвакуации граждан. На тот момент в Амбаре находилось около 500 человек. Их удалось эвакуировать в течении 10 минут.

— Особое внимание мы обратили на действие персонала. Мы рекомендовали руководству торговых центров провести дополнительные тренировки среди них, — отметил Олег Бойко.

Торговые комплексы Самары попали в орбиту пристально внимания после трагических событий в Кемерово . В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара погибло несколько десятков человек. Эксперты считают, что главной причиной трагедии стали грубые нарушения пожарной безопасности.

Происшествие не на шутку встревожило жителей Самары. 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах проверки вы сможете узнать, прочитав наш фото— и видеорепортаж.