Ещё
В Самарской области проведут проверку торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

В Самарской области проведут проверку торговых центров 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Глава региона Дмитрий Азаров и Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий на крупных торгово-развлекательных объектах региона в связи с трагедией в Кемерово.
Принят ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности людей, пребывающих в торгово-развлекательных центрах региона. Так, уже сегодня специалисты завершат мониторинг ранее проведенных проверок ТРЦ. Помимо этого поручено организовать проверку исправности систем противопожарной защиты. Это — системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание будет уделено оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий торгово-развлекательных центров.
Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей в из зданий ТРЦ случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.
АиФ-Самара: последние новости
В Самарской области из-за снегопада насколько фур оказались в кювете Под Самарой УАЗ «Патриот» протаранил стоящую автоцистерну и загорелся В Большеглушицком районе в столкновении с фурой погиб водитель «Приоры»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов257
16 стран высылают российских дипломатов326
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно216
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди136
Польша высылает российских дипломатов376
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение