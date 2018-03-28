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В жилом доме в Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар
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В жилом доме в Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Жилой дом горит в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого здания в [городе] Мегионе. Сейчас на месте происшествия от МЧС России задействовано три единицы техники, 12 человек личного состава. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь управления МЧС по округу сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. «В 23:06 по местному времени пожар был локализован. Сейчас на месте работает дознаватель. Предварительно половина из комнат, там их 16-18, были не заселены, дом аварийный, под снос», — сказал он.
По данным пресс-службы, администрация города сейчас разместила жильцов в автобусах. Позже их разместят в пункте временного содержания, а уже утром будут решать вопрос об их расселении.
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