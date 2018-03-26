Новый склад построят на производственно‑складской базе в новой Москве

В поселении Сосенское в новой Москве планируют построить новый складской комплекс площадью около 4 тысяч квадратных метров, Москомархитектура ранее согласовала советующий проект, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проектировщик складского комплекса — ООО «Экспертиза плюс».

«Склад будет построен на производственно-складской базе ООО «Алия-Компани». Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин , одним из главных факторов роста экономики и, соответственно, налогов являются стабильные вложения в инфраструктуру. Склады — необходимая для бизнеса составляющая, и новая Москва год от года демонстрирует положительную динамику в этом направлении», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Площадь под застройку составляет 1 гектар. Рядом с участком проходят два проектируемых проезда и улица Адмирала Корнилова. В здании будет два этажа, с каждой стороны запроектированы погрузочно-разгрузочные подъезды с автоматическими воротами.

Складская зона занимает основную площадь комплекса — 3,6 тысячи квадратных метров. С первого на второй этаж ведут две лестницы: наверху будет находиться столовая, помещения для охраны, кухня и офисы.

«Определяющими факторами для внешнего облика здания стали простота и функциональность — в качестве отделочных материалов используются утепленные сэндвич-панели светло-зеленых оттенков. Полы на первом этаже решено сделать наливными, на втором использовать ламинат», — подчеркивается в материале.