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Орловцы помолятся о погибших в Кемерово
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Орловцы помолятся о погибших в Кемерово 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 26 марта, в 19 часов в Богоявленском соборе в Орле состоится панихида по погибшим при пожаре в Кемерово. Орловская митрополия приглашает жителей региона вместе помолиться.
Орловцы выражают соболезнования и возносят молитвы с семьями погибших. Дай Бог спасения всем, кто пропал без вести и здоровья потерпевшим. Господи, упокой души погибших.
В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В результате трагедии погибли более 60 человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Работы по поиску людей продолжаются.
Сообщение Орловцы помолятся о погибших в Кемерово появились сначала на РИА 57.
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