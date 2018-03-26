Орловцы помолятся о погибших в Кемерово

Сегодня, 26 марта, в 19 часов в Богоявленском соборе в Орле состоится панихида по погибшим при пожаре в Кемерово . Орловская митрополия приглашает жителей региона вместе помолиться.

Орловцы выражают соболезнования и возносят молитвы с семьями погибших. Дай Бог спасения всем, кто пропал без вести и здоровья потерпевшим. Господи, упокой души погибших.

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В результате трагедии погибли более 60 человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Работы по поиску людей продолжаются.