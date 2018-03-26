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Родственница губернатора Тулеева погибла во время пожара в Кемерово — СМИ
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Родственница губернатора Тулеева погибла во время пожара в Кемерово — СМИ 

Аргументы и Факты 5 часов назад
Пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила, что среди погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово оказалась родственница областного губернатора Амана Тулеева, передает РИА Новости.
«Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева», — сообщили в администрации, добавив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.
Напомним, что по данным Следственного комитета РФ, жертвами пожара стали 37 человек.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области сообщила, что возгорание в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово потушено.
Напомним, что пожар в ТРК «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. СМИ сообщают, что число жертв возгорания могло увеличиться до 40. Еще несколько десятков пока считаются пропавшими.
Аргументы и Факты: последние новости
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