Родственница губернатора Тулеева погибла во время пожара в Кемерово — СМИ

«Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева», — сообщили в администрации, добавив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.

Напомним, что по данным Следственного комитета РФ , жертвами пожара стали 37 человек.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области сообщила, что возгорание в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово потушено.

Напомним, что пожар в ТРК «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. СМИ сообщают, что число жертв возгорания могло увеличиться до 40. Еще несколько десятков пока считаются пропавшими.