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В Кабардино-Балкарии и Ингушетии пройдут проверки после трагедии в Кемерово
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В Кабардино-Балкарии и Ингушетии пройдут проверки после трагедии в Кемерово 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 26 мар — РИА Новости. Главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков и Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после трагедии в торговом центре в Кемерово поручили местным властям провести дополнительные проверки мест массового пребывания людей на соблюдение норм пожарной безопасности.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.
"Правительству республики даны поручения провести дополнительное инспектирование мест массового пребывания людей, систем пожарной сигнализации и состояния аварийных выходов на случай экстренной эвакуации", — сообщает пресс-служба Кокова.
Глава Ингушетии отметил, что случившееся в Кемерово вновь напомнило, с каким вниманием и серьезностью необходимо подходить к вопросу соблюдения норм пожарной безопасности. «Дал поручение правительству, ГУ МЧС и главам муниципалитетов в течение десяти дней проверить все торговые центры и места массового посещения людей в Ингушетии на соблюдение норм пожарной безопасности», — заметил Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Главы обеих республик также от лица жителей регионов выразили соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. «Кабардино-Балкария готова оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации пострадавших», — подчеркнул Коков.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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