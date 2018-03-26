Губернатор Югры выразила соболезнования кемеровчанам

Глава региона Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово

Амана Тулеева. «От имени югорчан примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая унесла жизни десятков людей, детские жизни. Это всегда невосполнимая потеря, неизлечимая боль. Разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы, отправленной в адрес губернатора Кемеровской области

Напомним, 25 марта около 17 часов в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Оперативно потушить возгорание не удалось, у здания торгового центра обвалилась крыша. Пожару была присвоена 3 степень. Известно о 64 погибших, среди которых дети. Причины пожара устанавливает следствие. По данным некоторых СМИ, пожар вспыхнул в батутном центре.