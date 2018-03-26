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Губернатор Югры выразила соболезнования кемеровчанам
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Губернатор Югры выразила соболезнования кемеровчанам 

АиФ Югра 33 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Глава региона Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово.
«От имени югорчан примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая унесла жизни десятков людей, детские жизни. Это всегда невосполнимая потеря, неизлечимая боль. Разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы, отправленной в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Напомним, 25 марта около 17 часов в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Оперативно потушить возгорание не удалось, у здания торгового центра обвалилась крыша. Пожару была присвоена 3 степень. Известно о 64 погибших, среди которых дети. Причины пожара устанавливает следствие. По данным некоторых СМИ, пожар вспыхнул в батутном центре.
После страшной трагедии в стране начинаются массовые проверки торговых центров и мест посещения детей. В Сургуте решение о проведении внеочередных рейдов принял глава города Вадим Шувалов.
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