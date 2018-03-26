С ярославскими спасателями свяжется глава МЧС, чтобы дать указания после трагедии в Кемерово

Сегодня с ярославскими спасателями свяжется глава МЧС Владимир Пучков . Большая видеоконференция начнётся в 15:00 сразу в нескольких регионах страны.

Главным вопросом, с которым обратится министр, станет обсуждение последствий страшной трагедии в торговом центре в Кемерово , где погибли 64 человека, в том числе девять детей.

— Министр проведёт комиссию по чрезвычайным ситуациям, — рассказал Михаил Зверев , начальник пресс-службы МЧС России по Ярославской области . — Скорее всего, будут даны указания о профилактических работах.

Как уточнили в управлении МЧС, внеплановую проверку торговых центров могут запустить лишь власти региона, для этого необходимо постановление правительства. Без него пожарные не имеют права проверять торговые центры.