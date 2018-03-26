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Жертвой пожара в кемеровском ТЦ стала родственница Амана Тулеева
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Жертвой пожара в кемеровском ТЦ стала родственница Амана Тулеева 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Реальное время
Всего при пожаре, по официальным данным, погибли 37 человек. Еще 43 пострадали.
Степень родства погибшей с Тулеевым не уточняется, передает РИА Новости.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. Спасатели ведут работы на четвертом этаже торгового центра. Именно там начался пожар.
Сейчас спасатели работают на 4 этаже, где как раз и был эпицентр возгорания. Версии трагедии — разные. Среди них — короткое замыкание проводки. В администрации Кемеровской области сообщили свою версию: поджог в батутной комнате. Кто-то из детей баловался с зажигалкой — и вспыхнул поролон.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он поручил главе МЧС подключить дополнительные силы, включая робототехнику, беспилотную авиацию из Красноярска и Москвы. Они уже в Кемерово, передает телеканал «Россия 24». Туда же на место летит Владимир Пучков, чтобы лично координировать работу спасателей.
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