Жертвой пожара в кемеровском ТЦ стала родственница Амана Тулеева

Всего при пожаре, по официальным данным, погибли 37 человек. Еще 43 пострадали.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Спасатели ведут работы на четвертом этаже торгового центра. Именно там начался пожар.