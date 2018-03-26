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МЧС: Спасение людей в ТЦ в Кемерово осложнялось обрушениями конструкций, а также взрывом газового баллона
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МЧС: Спасение людей в ТЦ в Кемерово осложнялось обрушениями конструкций, а также взрывом газового баллона 

Эхо Москвы 4 часа назад
Об этом рассказал ТАСС зам.начальника Управления МЧС по Кемеровской области Владимир Тихомирова. По его словам, на момент прибытия первых подразделений с четвёртого этажа уже шёл густой дым. Задымление было настолько сильным, что было не понятно, что загорелось. Людей спасали при помощи различных условий и пожарных подъёмных механизмов. Таким образом удалось спасти более ста человек.
В оперативном штабе признали, что часть дверей, предназначенных для эвакуации, была закрыта. Кроме того, помещения кинозалов были обиты горючим пластиком и утеплителем, который практически не поддавался тушению
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Эхо Москвы: последние новости
26.03.2018 14:49 : СК: Сотрудник ЧОП сгоревшего кемеровского ТЦ отключил оповещение о пожаре 26.03.2018 10:02 : Следователи продолжают опрашивать очевидцев пожара в Кемерово 26.03.2018 13:30 : Шестьдесят четыре человека погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово
 Ещё 2 источника 
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