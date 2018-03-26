Власти Подмосковья призвали руководство всех ТЦ проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области после трагедии в Кемерово обратилось к владельцам торговых центров с просьбой проверить наличие средств пожаротушения и доступность эвакуационных выходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с трагедией, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в минувшие выходные, министерство потребительского рынка и услуг Московской области обращается ко всем владельцам ТЦ — в инициативном порядке провести проверки на наличие и работоспособность средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации, доступность эвакуационных выходов, наличие эвакуационных схем и их размещение в доступных местах», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется проведение дополнительных разъяснительных мероприятий с сотрудниками торговых центров по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и порядка действий в случае экстренной ситуации.

Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.