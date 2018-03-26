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Власти Подмосковья призвали руководство всех ТЦ проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово
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Власти Подмосковья призвали руководство всех ТЦ проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: ВК Пресс
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области после трагедии в Кемерово обратилось к владельцам торговых центров с просьбой проверить наличие средств пожаротушения и доступность эвакуационных выходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«В связи с трагедией, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в минувшие выходные, министерство потребительского рынка и услуг Московской области обращается ко всем владельцам ТЦ — в инициативном порядке провести проверки на наличие и работоспособность средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации, доступность эвакуационных выходов, наличие эвакуационных схем и их размещение в доступных местах», — говорится в сообщении.
Также рекомендуется проведение дополнительных разъяснительных мероприятий с сотрудниками торговых центров по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и порядка действий в случае экстренной ситуации.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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