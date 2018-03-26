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В Краснодаре восстановят поврежденный при взрыве газа подъезд дома
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В Краснодаре восстановят поврежденный при взрыве газа подъезд дома 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Эксперты установили, что несущие конструкции поврежденного в результате взрыва газа в марте дома в Краснодаре не повреждены, и поэтому квартиры будут восстановлены, сообщила пресс-служба мэрии.
"Специалисты завершили детальное обследование. По их заключению, взрыв газа не нанес существенного вреда несущим конструкциям дома. Эксперты пришли к выводу, что четвертый подъезд (на пятом этаже которого и произошел взрыв газа — прим. ТАСС) подлежит восстановительному ремонту. Предстоит заменить наиболее пострадавшие конструкции четвертого и пятого этажей, крыши, восстановить внутренние перегородки, выполнить отделочные работы", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на основании данных обследования будет разработан проект восстановления поврежденного подъезда.
По данным пресс-службы, на аппаратном совещании у мэра Краснодара в понедельник было одобрено и решение о выплатах из городского бюджета для жильцов пострадавшего подъезда. Все 38 человек получат по 10 тыс. рублей. За частично поврежденное имущество 8 жильцов дополнительно получат по 50 тыс. рублей. Семья, которая жила в наиболее пострадавшей квартире (супруги и двое их сыновей, которые пострадали при взрыве) получит 400 тыс. рублей.
"Вопросы получения компенсации тщательно проработаны и оформлены. Все жители четвертого подъезда получат единовременные выплаты. Сейчас необходимо организовать максимально быстрое оповещение жильцов и выплату средств, чтобы люди получили компенсации без задержек. При этом не менее важная задача восстановление пострадавшего дома", — приводятся в сообщении слова мэра Евгения Первышова.
Взрыв газа произошел 10 марта на пятом этаже пятиэтажного дома в четвертом подъезде. Пострадали семь человек: два ребенка 9 и 12 лет попали в реанимацию, также госпитализирован их отец, а хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела и позднее скончался в больнице. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорания не последовало.
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