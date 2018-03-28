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Управляющая ТЦ в Кемерово: двери в кинотеатр никогда не закрывались
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управляющая ТЦ в Кемерово: двери в кинотеатр никогда не закрывались 

Свободная пресса 21 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок в зале заседания кемеровского суда, рассказала, что двери в кинотеатр не были заперты. Как сообщает издание Царь. Град, Надежда Судденок утверждает, что инструкции запирать двери кинотеатра, где погибло большое количество детей, не было. По ее словам, такого не могло произойти потому, что посетители кинотеатра все время входят и выходят во время сеанса. А запретить им это делать администрация центра не вправе. При этом она признала, что от зрителей были постоянные жалобы на то, что двери хлопают и это мешает смотреть кино.
Ранее «СП» сообщала, что управляющая «Зимней вишней» назвала свою версию возникновения пожара. По ее словам, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в результате поджога, который совершили подростки «разных национальностей» из хулиганских побуждений.
«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — сообщила женщина.
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