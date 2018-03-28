Пожарным не сообщили о запертых в кинотеатре людях

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» заявила о всегда открытых дверях кинотеатра

По словам задержанной, никто умышленно не запирал двери Управляющая кемеровским торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок опровергла информацию о том, что двери кинотеатров кто-то умышленно закрыл. Об этом пишет РИА «Новости»

"У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда", — отметила она.

Также управляющая рассказала, что ей не было известно о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре. Женщина утверждает, что месяц назад сигнализация срабатывала и никаких замечаний не поступало.

Напомним, Надежду Судденок задержали до 29 марта. Ранее глава компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко рассказал о блокировке дверей в кинотеатре, откуда во время пожара не смогли выбраться люди.

Напомним, согласно официальным данным, жертвами пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека. Большинство из них дети.

Президент Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в России.

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