Ещё
Пожарным не сообщили о запертых в кинотеатре людях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» заявила о всегда открытых дверях кинотеатра 

Амител 1 час назад
По словам задержанной, никто умышленно не запирал двери Управляющая кемеровским торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок опровергла информацию о том, что двери кинотеатров кто-то умышленно закрыл. Об этом пишет РИА «Новости».
"У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда", — отметила она.
Также управляющая рассказала, что ей не было известно о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре. Женщина утверждает, что месяц назад сигнализация срабатывала и никаких замечаний не поступало.
Напомним, Надежду Судденок задержали до 29 марта. Ранее глава компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко рассказал о блокировке дверей в кинотеатре, откуда во время пожара не смогли выбраться люди.
Напомним, согласно официальным данным, жертвами пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека. Большинство из них дети.
Президент Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в России.
Это неполный текст новости
Амител: последние новости
Четверо детей погибли на пожаре в торговом центре Кемерово "Только в фильмах спасают": близкие пропавших о пожаре в "Зимней вишне" Мэр Кемерово предложил жителям осмотреть морги и сгоревший ТЦ
 Ещё 64 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным973
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения145
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение