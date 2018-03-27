Кто запер людей в кинотеатре ТЦ в Кемерово

В Заводском суде города предварительно допросили Игоря Полозиненко , гендиректора фирмы «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности для сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Фигурант дела заявил, что в кинозалы ТЦ всегда запирали двери.

Полозиненко заявил, что на момент начала пожара система была полностью исправна. Он утверждает, что прокатчики боролись с «зайцами», которые могли бесплатно посмотреть фильм.

"У прокатчиков была позиция закрывать двери на ключ во время сеансов, чтобы люди не заходили", — цитирует мужчину Life.ru. При этом гендиректор «Системного интегратора» назвал причиной трагедии человеческий фактор: «Человек выключил систему оповещения, заблокировали двери», — отметил он.

Также он рассказал, что пожарную сигнализацию кто-то отключил вручную за несколько минут до того, как пламя разгорелось. «Почему? Не могу ответить за другого человека. До этого техническая сигнализация не отключалась», — сообщил Игорь Полозиненко.

Ранее показания следователям дал охранник Сергей Антюшин. Именно его подозревают в том, что он отключил сигнализацию. Мужчина говорил, что она часто срабатывала самопроизвольно, гидранты не работали, а здание ТЦ было захламлено. Однако, по его словам, начальство на доклады о подобных проблемах не реагировало.