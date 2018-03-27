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Кто запер людей в кинотеатре ТЦ в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кто запер людей в кинотеатре ТЦ в Кемерово 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
В Заводском суде города предварительно допросили Игоря Полозиненко, гендиректора фирмы «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности для сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Фигурант дела заявил, что в кинозалы ТЦ всегда запирали двери.
Полозиненко заявил, что на момент начала пожара система была полностью исправна. Он утверждает, что прокатчики боролись с «зайцами», которые могли бесплатно посмотреть фильм.
"У прокатчиков была позиция закрывать двери на ключ во время сеансов, чтобы люди не заходили", — цитирует мужчину Life.ru. При этом гендиректор «Системного интегратора» назвал причиной трагедии человеческий фактор: «Человек выключил систему оповещения, заблокировали двери», — отметил он.
Также он рассказал, что пожарную сигнализацию кто-то отключил вручную за несколько минут до того, как пламя разгорелось. «Почему? Не могу ответить за другого человека. До этого техническая сигнализация не отключалась», — сообщил Игорь Полозиненко.
Ранее показания следователям дал охранник Сергей Антюшин. Именно его подозревают в том, что он отключил сигнализацию. Мужчина говорил, что она часто срабатывала самопроизвольно, гидранты не работали, а здание ТЦ было захламлено. Однако, по его словам, начальство на доклады о подобных проблемах не реагировало.
Вопрос о мере пресечения для Игоря Полозиненко суд отложил на 72 часа. Также под стражей на это время до следующего рассмотрения останутся гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев и Александр Никитин, отвечавший непосредственно за пожарную сигнализацию.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.
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