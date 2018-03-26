В Воронежской области при пожаре в частном доме погибли двое парней 

Причиной ЧП стала неосторожность при курении. Частный дом на улице Свободы в Борисоглебске загорелся в ночь на понедельник, 26 марта. При пожаре погибли двое парней 18 и 25 лет. Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП, сообщила пресс-служба управления СКР по региону. По предварительным данным, 23-летний хозяин дома и его знакомые собрались вместе, чтобы выпить. Возгорание в доме произошло ночью. Огонь заметили соседи, которые и вызвали пожарных. Хозяин дома смог выбраться, отделавшись ожогами лица и рук. Тела двух его знакомых нашли только после тушения. В результате пожара в жилом доме оказалась повреждена комната. Предварительной версией ЧП стало неосторожное обращение с огнём при курении. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаро-техническую экспертизы. Следователи продолжают опрашивать очевидцев и соседей. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение. Дарья Крымова