Меркель эмоционально выразила соболезнования Путину

«Канцлер потрясена кадрами с места событий и сообщениями о случившемся», — цитирует Зайберта ТАСС

Также он отметил, что Меркель «разделяет горе жителей Кемерово и выражает им свои соболезнования».

Глава правительства ФРГ направила телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой отметила, что немцы и она лично «с ужасом восприняли новость о пожаре в Кемерове, приведшем к многочисленным жертвам и пострадавшим».

«Мы скорбим вместе с Вами. Мысленно мы находимся с близкими погибших», — отмечается в телеграмме.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кмерово погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджога. В связи с трагедией в Кузбассе объявили пятидневный траур.

Отметим, ранее соболезнования в связи с трагедией в ТРК в Кемерово выразил посол Великобритании России Лори Бристоу.