Меркель эмоционально выразила соболезнования Путину 

Канцлер Германии Ангела Меркель потрясена последствиями пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», она направила телеграмму с соболезнованиями президенту Владимиру Путину, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер потрясена кадрами с места событий и сообщениями о случившемся», — цитирует Зайберта ТАСС.
Также он отметил, что Меркель «разделяет горе жителей Кемерово и выражает им свои соболезнования».
Глава правительства ФРГ направила телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой отметила, что немцы и она лично «с ужасом восприняли новость о пожаре в Кемерове, приведшем к многочисленным жертвам и пострадавшим».
«Мы скорбим вместе с Вами. Мысленно мы находимся с близкими погибших», — отмечается в телеграмме.
Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кмерово погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджога. В связи с трагедией в Кузбассе объявили пятидневный траур.
Отметим, ранее соболезнования в связи с трагедией в ТРК в Кемерово выразил посол Великобритании в России Лори Бристоу.
По числу жертв пожар у кемеровском ТРК «Зимняя вишня» стал одним из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).