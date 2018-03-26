Следователи проверяют информацию о закрытых дверях в кинозалах сгоревшего ТЦ в Кемерове

ТАСС , 26 марта. Следователи и правоохранительные органы проверяют информацию о якобы закрытых дверях в кинозалах торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове , где накануне произошел пожар, унесший жизни более 60 человек. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В одном из залов находились примерно три десятка детей, а во время просмотра сеанса, по одной из версий, были закрыты двери. По показаниям свидетелей, никто из работников центра их не пытался эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется", — сказал источник, отметив, что все находившиеся в этом зале погибли.

В соседнем зале в это время также шел киносеанс, там был закрыт запасной выход. «Пятнадцать человек были найдены погибшими у этого выхода. Сейчас данная информация также проверяется», — добавил собеседник агентства. Он пояснил, что двери эвакуационного выхода должны открывать работники ТЦ утром, но, возможно, в тот день этого не было сделано.

"Также сейчас изучается, сработала ли система сигнализации. По одной из версий, она могла быть переведена в ручной режим, чтобы избежать ложного срабатывания", — отметил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что к моменту прибытия пожарных площадь пожара составляла 500 кв. метров, в торговом центре было очень сильное задымление.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях посетителей ТЦ сообщали, что двери кинотеатра, где находились люди, были закрыты. Об этом говорил накануне и заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов . По его словам, двери в кинозалы в «Зимней вишне» были закрыты, также в ТЦ имелись и другие нарушения.