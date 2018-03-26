«Зимнюю вишню» не проверяли годами

Посетители «Зимней вишни», сгоревшего накануне торгового центра, все пять лет ходили со своими семьями отдыхать, что называется, «на пороховую бочку». Цепочку нарушений, которые привели к трагедии 25 марта, может проследить даже простой обыватель: от нерабочей системы пожарной безопасности до халатности конкретных людей, из-за которых дети оказались одни в огненной ловушке. А сверх того — целый клубок схем, закрученный бизнесменами и чиновниками, из-за которого пожароопасное помещение превратилось в торговый центр и проработало несколько лет без всяких проверок. Разбираться в этом хаосе безответственности и коррупции предстоит следственным органам, но уже сейчас понятно, как всего этого кошмара можно было избежать.

Не сработали сигнализации

Уже есть несколько версий возникновения пожара, в том числе замыкание проводки и поджог. Однако причиной гибели людей стало совсем не это, считает депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин . По его словам, главный фактор — «полностью, абсолютно не работающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения». «В самом начале не нашлось даже огнетушителя и того, кто мог бы его применить. Один огнетушитель, находящийся в исправном состоянии и в нужном месте, мог бы предотвратить это всё», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам тех, кто смог выбраться из задымлённого торгового центра, система оповещения о пожаре в «Зимней вишне» не сработала. Возникли паника, давка, многие не понимали, что происходит и куда нужно идти. Двери в кинозал, где школьники смотрели мультфильм, оказались вовсе заперты на ключ. Есть сведения, что не работали и пожарные выходы из здания.

Что могло предотвратить эти события? Главным образом — качественные проверки государственных органов, то есть МЧС Ростехнадзора . Однако есть данные, что проверок в ТЦ «Зимняя вишня» не было.

Как отметил Антон Горелкин, этот торговый комплекс был введён в эксплуатацию в 2013 году. А по словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артёма Кирьянова , пожарные приходят на первую проверку через три года после того, как объект вводится в эксплуатацию. «При вводе в эксплуатацию пожарные ничего даже сказать не могут — есть экспертиза, где всё красиво нарисовано. А пожарные не подписывают акт „приёмки-сдачи“, — рассказал он » Парламентской газете ».

Если мы не решим коренной вопрос ответственности в сфере безопасности, вся эта компанейщина просто уйдёт в песок, и никак эта проблема не решится. Но и через три года, то есть в 2016 году, плановой проверки ТЦ «Зимняя вишня» не было, утверждает источник ФАН в ГУ МЧС. Так произошло потому, что по документу торговый центр оказался представителем «малого бизнеса», для которого до 2018 года ввели «надзорные каникулы». По закону они касаются предприятий с выручкой менее 800 миллионов рублей и штатом до сотни человек. Сложно поверить, что огромный комплекс действительно соответствовал заявленной форме — только ущерб от пожара эксперты оценивают в три-четыре миллиарда рублей.

Проверки при нынешней системе — не панацея

Впрочем, даже если бы «Зимнюю вишню» посетил пожарный надзор, то нельзя быть уверенным, что нарушения были бы выявлены, а выявленные — устранены, отметил в комментарии «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко . «В магазинах или даже жилых домах часто можно увидеть, что датчики пожарной безопасности висят, но они ни к чему не подключены. Пожарные приходят — то ли не видят, а если видят, то выдают предписания», — рассказал депутат.

По его словам, обычно предписание отводит на устранение нарушения шесть месяцев. Но за это время у помещения может смениться собственник — и тогда всё начинается по новой. В итоге нарушение не устраняется годами: датчики не подключены, отсутствует запасной выход и так далее.

left64человека, по последним данным, погибло в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

«Отмечу: по закону пожарный может и по-другому поступить, если видит нарушение, и добиться его устранения», — добавил парламентарий.

Все торговые центры в России закроют?

Татарстане и Генпрокуратура уже распорядилась провести по всей стране проверки пожарной безопасности в торговых комплексах. Особое внимание должно быть уделено наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Ранее подобные проверки инициировали главы областных администраций в Алтайском крае и на Кубани, в Крыму Бурятии , а также в Ростовской, Нижегородской, Тюменской и Омской областях.

Всем понятно, что таких «зимних вишен», как в Кемерово , полно по всей стране: куча пластика и других горючих материалов, сложная система входов-выходов, сомнительная система пожарной безопасности и запутанные документы о собственности. Означает ли это, что большинству торговых центров по всей стране грозит закрытие?

«Никакие торговые центры не закроются», — уверенно ответил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников . Во-первых, есть большой спрос на торговые площадки, отметил он. «А во-вторых, слишком большой доход эти торговые центры приносят тем, кто вокруг них кормится, включая чиновников и те же бюджеты местных органов власти», — добавил сенатор.

Что делать дальше?

Кемеровская трагедия ставит серьёзный вопрос об эффективности действующей исполнительной власти, подчеркнул Сергей Калашников. По его словам, выход у государства только один: кардинально менять эту систему.

Слишком большой доход эти торговые центры приносят тем, кто вокруг них кормится, включая чиновников и те же бюджеты местных органов власти. Он напомнил, что за последние годы губернатор Кемеровской области Аман Тулеев несколько раз инициировал проверки на соблюдение требований безопасности в торговых центрах региона. Но это не помогло избежать непоправимого, констатировал Сергей Калашников. «Вся эта система пронизана коррупцией и безответственностью прежде всего со стороны чиновников. Есть Ростехнадзор, пожарный надзор, МЧС и другие службы — и эти чиновники ни за что не отвечают!» — возмущён сенатор.

Нет ответственности и у частных структур — ни строительных, ни тех, которые устанавливают системы безопасности и проверяют их. В итоге крайними оказываются только владельцы заведений, зачастую вообще ничего не смыслящие в том, как должны работать дымовые датчики, как заправлять огнетушители и так далее. Так это было и после пожара в клубе «Хромая лошадь», напомнил Сергей Калашников.

«Если мы не решим коренной вопрос ответственности в сфере безопасности, вся эта компанейщина просто уйдёт в песок, и никак эта проблема не решится. Нужно менять всю систему исполнительной власти», — подвёл итог парламентарий.