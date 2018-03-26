Жертвой трагедии в Кемерово стала 11-летняя родственница губернатора

Амана Тулеева. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по предварительным данным, погибли 40 человек. В списке жертв 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области

"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сообщили в пресс-службе региональной администрации, добавив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.

К 23:30 по московскому времени в сгоревшем торговом центре были обнаружены тела 40 человек. «Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие», — сообщил источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС.

Специалисты рассматривают несколько версий трагедии. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.

Также изучается возможность поджога. Однако приоритетной она пока не является. Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.