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Жертвой трагедии в Кемерово стала 11-летняя родственница губернатора
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Жертвой трагедии в Кемерово стала 11-летняя родственница губернатора 

Дни.ру 13 часов назад
Фото: Дни.ру
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по предварительным данным, погибли 40 человек. В списке жертв 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сообщили в пресс-службе региональной администрации, добавив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.
К 23:30 по московскому времени в сгоревшем торговом центре были обнаружены тела 40 человек. «Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие», — сообщил источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС.
Специалисты рассматривают несколько версий трагедии. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.
Также изучается возможность поджога. Однако приоритетной она пока не является. Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился в батутной комнате.
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