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Красную площадь замостили брусчаткой из Кёнигсберга
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Красную площадь замостили брусчаткой из Кёнигсберга 

Мой Калининград 44 минуты назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Москве Красная площадь вымощена брусчаткой с улиц Кёнигсберга.
Этот факт из истории Калининграда и множество других сообщил 23 марта в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) местный писатель Александр Попадин.
Об этом собкору в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, сообщили в ИЦАЭ.
«Даже сегодня кёнигсбергскую брусчатку можно увидеть прямо у стен Кремля», — поведал Попадин.
Красная площадь до 1945-1946 годов была вымощена не формованным диким камнем. Затем пленные немцы перемостили Красную площадь камнем из Кенигсберга, — пояснил писатель.
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