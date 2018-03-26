Мой Калининград. В Москве Красная площадь вымощена брусчаткой с улиц Кёнигсберга.
Этот факт из истории Калининграда и множество других сообщил 23 марта в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) местный писатель Александр Попадин.
Об этом собкору в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, сообщили в ИЦАЭ.
«Даже сегодня кёнигсбергскую брусчатку можно увидеть прямо у стен Кремля», — поведал Попадин.
Красная площадь до 1945-1946 годов была вымощена не формованным диким камнем. Затем пленные немцы перемостили Красную площадь камнем из Кенигсберга, — пояснил писатель.