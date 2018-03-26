Красную площадь замостили брусчаткой из Кёнигсберга

Мой Калининград . В Москве Красная площадь вымощена брусчаткой с улиц Кёнигсберга.

Этот факт из истории Калининграда и множество других сообщил 23 марта в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) местный писатель Александр Попадин.

Об этом собкору в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, сообщили в ИЦАЭ.

«Даже сегодня кёнигсбергскую брусчатку можно увидеть прямо у стен Кремля», — поведал Попадин.