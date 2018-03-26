Валерий Радаев: Мы разделяем ваше горе и готовы оказать любую помощь 

Губернатор Валерий Радаев выразил соболезнование жителям Кемеровской области, которых настигло огромное горе — пожар унес 25 марта жизнь более 60 человек. Трагедия стала черным воскресеньем для всей России.
Напомним, в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли дети и взрослые. Число погибших выросло к настоящему моменту выросло до 64 человек.
-Вместе со всей Россией Саратовская область скорбит по погибшим — взрослым и детям, — обратился к жителям Кемерово Радаев. — Мы искренне разделяем ваше горе и в это тяжелое для кемеровчан время готовы оказать любую помощь, которая потребуется. Родственникам, близким, друзьям погибших — мужества и сил пережить эту невосполнимую утрату. Пострадавшим в пожаре, всем, кто сегодня находится на лечении в больницах — скорейшего выздоровления.