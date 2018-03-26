Ещё
Сергей Минаев: «Начиная со вторника по ресторанам и торговым центрам пойдут пожарные. И попросят новые взятки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Минаев: «Начиная со вторника по ресторанам и торговым центрам пойдут пожарные. И попросят новые взятки» 

Inc. 46 минут назад
Фото: Inc.
Сергей Минаев. Фото со страницы ресторатора в Facebook
Владелец ресторанов «Хлеб и вино» Сергей Минаев спустя несколько часов после начала пожара в торговом центре «Зимняя вишня» рассказал о будущем для российских предпринимателей после трагедии. По его словам, уже со вторника пожарные инспекции начнут проверять рестораны, бары и торговые центры.
Вместо проверок инспекции будут просить у собственников взятки, считает ресторатор.
Сергей Минаев
владелец ресторанов «Хлеб и вино»
«Точно знаю я одно. Начиная со вторника среды по ресторанам/ барам/ торговым центрам пойдут пожарники. И попросят у собственников новые взятки. Потому что «ну из-за Кемеровской истории же усиление, по всем регионам разнарядка пошла же». После «Хромой лошади» так было. И после «Трансвааля» тоже».
Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел в декабре 2009 года. Тогда на мероприятии по случаю восьмилетия клуба собралось более 350 гостей. Пожар начался из-за фейерверка, который запустили в здании. Из-за пожара погибло 156 человек.
Спустя три дня после трагедии занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин заявил о существовании «замкнутого круга» при взаимоотношениях властей с бизнесом.
Путин 8 лет назад после трагедии в «Хромой лошади»: Мы находимся в каком-то замкнутом круге. Предоставляешь больше прав контролирующим органам — растет коррупция. Снижается нагрузка на бизнес — расхлябанность, разгильдяйство, что сказывается на здоровье и жизни людей pic.twitter.com/zWSvvXsrvJ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 марта 2018 г. «Предоставляешь больше прав контролирующим организациям — растет коррупция. Как только начинается снижение нагрузки на бизнес, это сразу связано с расхлябанностью, разгильдяйством и так называемой оптимизацией расходов, прежде всего на безопасности, что в конечном счете сказывается на здоровье, а то и на жизни людей».
В феврале 2004 года в спортивно-развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, более 100 пострадали. Причиной частичного обрушения стал комплекс проектных ошибок. По версии следствия, архитекторы допустили грубые просчеты при разработке проекта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путину напомнили о призыве перестать «кошмарить бизнес». Он считает, что стали «кошмарить» меньше
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни по меньшей мере 53 человек. В торговом центре работало 14 магазинов, а также боулинг, детский центр, контактный зоопарк и кинотеатр. Всероссийский союз страховщиков оценил утраченное имущество арендаторов на сумму до 1 млрд рублей. Еще в 3 млрд оценили имущественный комплекс «Зимней вишни».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 37 человек. Против владельца возбуждено уголовное дело Умер Сергей Мавроди Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым миллиардером в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди277
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия314
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП178
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово97
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение