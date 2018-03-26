Сергей Минаев: «Начиная со вторника по ресторанам и торговым центрам пойдут пожарные. И попросят новые взятки»

Сергей Минаев . Фото со страницы ресторатора в Facebook

Владелец ресторанов «Хлеб и вино» Сергей Минаев спустя несколько часов после начала пожара в торговом центре «Зимняя вишня» рассказал о будущем для российских предпринимателей после трагедии. По его словам, уже со вторника пожарные инспекции начнут проверять рестораны, бары и торговые центры.

Вместо проверок инспекции будут просить у собственников взятки, считает ресторатор.

Сергей Минаев

владелец ресторанов «Хлеб и вино»

«Точно знаю я одно. Начиная со вторника среды по ресторанам/ барам/ торговым центрам пойдут пожарники. И попросят у собственников новые взятки. Потому что «ну из-за Кемеровской истории же усиление, по всем регионам разнарядка пошла же». После «Хромой лошади» так было. И после «Трансвааля» тоже».

Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел в декабре 2009 года. Тогда на мероприятии по случаю восьмилетия клуба собралось более 350 гостей. Пожар начался из-за фейерверка, который запустили в здании. Из-за пожара погибло 156 человек.

Спустя три дня после трагедии занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин заявил о существовании «замкнутого круга» при взаимоотношениях властей с бизнесом.

Путин 8 лет назад после трагедии в «Хромой лошади»: Мы находимся в каком-то замкнутом круге. Предоставляешь больше прав контролирующим органам — растет коррупция. Снижается нагрузка на бизнес — расхлябанность, разгильдяйство, что сказывается на здоровье и жизни людей pic.twitter.com/zWSvvXsrvJ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 марта 2018 г. «Предоставляешь больше прав контролирующим организациям — растет коррупция. Как только начинается снижение нагрузки на бизнес, это сразу связано с расхлябанностью, разгильдяйством и так называемой оптимизацией расходов, прежде всего на безопасности, что в конечном счете сказывается на здоровье, а то и на жизни людей».

В феврале 2004 года в спортивно-развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, более 100 пострадали. Причиной частичного обрушения стал комплекс проектных ошибок. По версии следствия, архитекторы допустили грубые просчеты при разработке проекта.

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Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни по меньшей мере 53 человек. В торговом центре работало 14 магазинов, а также боулинг, детский центр, контактный зоопарк и кинотеатр. Всероссийский союз страховщиков оценил утраченное имущество арендаторов на сумму до 1 млрд рублей. Еще в 3 млрд оценили имущественный комплекс «Зимней вишни».

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