Британский посол выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Посол Великобритании России Лори Бристоу выразил соболезнования в связи с трагедией в ТРК в Кемерово

«Мои мысли сейчас с семьями и друзьями тех, кто пострадал от ужасного пожара в торговом центре в Кемерове. Я приношу искренние соболезнования всем тем, кто потерял родных, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — передает РИА «Новости» сообщение посольства Великобритании в Twitter.

Напомним, ранее в понедельник глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что число погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» возросло до 64 человек.

По погибшим в Кемерово объявлен межконфессиональный молебен.

Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджога здания.

Пожар был ликвидирован спустя почти 19 часов после начала, проводится разбор завалов.

В понедельник в ТРК «Зимняя вишня» снова началось возгорание, которое впоследствии удалось ликвидировать.