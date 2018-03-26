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Британский посол выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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Британский посол выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Посол Великобритании в России Лори Бристоу выразил соболезнования в связи с трагедией в ТРК в Кемерово.
«Мои мысли сейчас с семьями и друзьями тех, кто пострадал от ужасного пожара в торговом центре в Кемерове. Я приношу искренние соболезнования всем тем, кто потерял родных, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — передает РИА «Новости» сообщение посольства Великобритании в Twitter.
Напомним, ранее в понедельник глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что число погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» возросло до 64 человек.
По погибшим в Кемерово объявлен межконфессиональный молебен.
Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджога здания.
Пожар был ликвидирован спустя почти 19 часов после начала, проводится разбор завалов.
В понедельник в ТРК «Зимняя вишня» снова началось возгорание, которое впоследствии удалось ликвидировать.
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