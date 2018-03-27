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Онищенко прокомментировал ситуацию с пожаром в ТЦ Кемерова
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Онищенко прокомментировал ситуацию с пожаром в ТЦ Кемерова 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Дни.ру
Первый зампред комитета Госдумы по образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пожаром в Кемерове, сообщает kp.ru. В частности, он призвал обеспечить людям, которые могут оказаться в такой же ситуации, что и посетители торгового центра «Зимняя вишня», гарантированные пути эвакуации.
«Потому что внутренние пути эвакуации могут же быть перекрыты, если пожар начнётся на втором этаже, задымление пойдёт вверх, и человек с верхних этажей просто не пойдёт даже по пожарной лестнице внутри здания. А если бы она была снаружи… Это ж всем понятно», — заявил Онищенко.
Он также сказал, что необходима проверка материалов на горючую устойчивость и токсичность.
Ранее сообщалось, что Онищенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 3 источника 
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