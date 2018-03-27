Онищенко прокомментировал ситуацию с пожаром в ТЦ Кемерова

Первый зампред комитета Госдумы по образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пожаром в Кемерове , сообщает kp.ru . В частности, он призвал обеспечить людям, которые могут оказаться в такой же ситуации, что и посетители торгового центра «Зимняя вишня», гарантированные пути эвакуации.

«Потому что внутренние пути эвакуации могут же быть перекрыты, если пожар начнётся на втором этаже, задымление пойдёт вверх, и человек с верхних этажей просто не пойдёт даже по пожарной лестнице внутри здания. А если бы она была снаружи… Это ж всем понятно», — заявил Онищенко.

Он также сказал, что необходима проверка материалов на горючую устойчивость и токсичность.

Ранее сообщалось, что Онищенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове.