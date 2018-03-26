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Патриарх Кирилл проведет панихиду по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово
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Патриарх Кирилл проведет панихиду по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит панихиду по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Святейший патриарх Кирилл скорбит вместе с родственниками и друзьями погибших в пожаре в Кемерово. Сейчас его молитвы о всех невинно погибших, Патриарх молится и о выздоровлении пострадавших, передает свое благословение всем, кто оказывает помощь — медикам, спасателям, неравнодушным людям, по зову сердца принимающим участие в помощи пострадавшим. Сегодня Патриарх совершит панихиду по жертвам трагедии, а во вторник, на третий день трагедии, по его благословению, во всех храмах Русской Церкви пройдут заупокойные службы. Русская Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе. И конечно, необходимо самое тщательное и всестороннее расследование причин трагедии, виновники должны понести серьезно наказание» — написал Волков.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много людей. По данным Следственного комитета России (СКР), в результате пожара погибли 53 человека, в больницах находятся более 10 пострадавших. Местные власти уже пообещали семьям погибших по 1 млн руб. компенсации за каждого погибшего.
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Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 56 В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате пожара в ТЦ Минздрав: после пожара в Кемерово в больницах остаются 11 человек
 Ещё 12 источников 
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