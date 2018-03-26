Патриарх Кирилл проведет панихиду по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово

«Святейший патриарх Кирилл скорбит вместе с родственниками и друзьями погибших в пожаре в Кемерово. Сейчас его молитвы о всех невинно погибших, Патриарх молится и о выздоровлении пострадавших, передает свое благословение всем, кто оказывает помощь — медикам, спасателям, неравнодушным людям, по зову сердца принимающим участие в помощи пострадавшим. Сегодня Патриарх совершит панихиду по жертвам трагедии, а во вторник, на третий день трагедии, по его благословению, во всех храмах Русской Церкви пройдут заупокойные службы. Русская Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе. И конечно, необходимо самое тщательное и всестороннее расследование причин трагедии, виновники должны понести серьезно наказание» — написал Волков.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много людей. По данным Следственного комитета России (СКР), в результате пожара погибли 53 человека, в больницах находятся более 10 пострадавших. Местные власти уже пообещали семьям погибших по 1 млн руб. компенсации за каждого погибшего.