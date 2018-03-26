При пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса

«Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева», — сказали в пресс-службе.

Степень родства девочки с главой региона не уточняется.

Тем временем МЧС сообщает об усилении местной группировки, в Кузбасс прибыли дополнительные силы спасателей, передает РИА «Новости»

«В целях усиления местной группировки в Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По последним данным, погибли 37 человек. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пострадали 42 человека.

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

Президент Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Пучков по поручению главы государства уже вылетел в Кемерово.

Следствие установило основного владельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, допрошены 25 очевидцев и потерпевших.

Также во время пожара погибли около 200 питомцов контактного зоопарка «Ребятам о зверятах».