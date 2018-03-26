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При пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса
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При пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Среди жертв пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово числится 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева», — сказали в пресс-службе.
Степень родства девочки с главой региона не уточняется.
Тем временем МЧС сообщает об усилении местной группировки, в Кузбасс прибыли дополнительные силы спасателей, передает РИА «Новости».
«В целях усиления местной группировки в Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа», — говорится в сообщении.
В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По последним данным, погибли 37 человек. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пострадали 42 человека.
Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.
Президент Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Пучков по поручению главы государства уже вылетел в Кемерово.
Следствие установило основного владельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, допрошены 25 очевидцев и потерпевших.
Также во время пожара погибли около 200 питомцов контактного зоопарка «Ребятам о зверятах».
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 Ещё 26 источников 
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