Плющенко призвал к ответственности губернатора и всех чиновников Кемеровской области

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал к ответственности виновных за трагедию в торговом центре в Кемерово . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет. В пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей. Число жертв растет с каждым часом!

Как доверенное лицо президента России, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России , а также прошу призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области , включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!" — написал Плющенко на своей странице в инстаграме.

Он принес соболезнования семьям погибших

"Держитесь, Кемерово, мы с Вами!", — добавил Плющенко.

Ранее клубы РФПЛ выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.