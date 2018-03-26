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Плющенко призвал к ответственности губернатора и всех чиновников Кемеровской области
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Плющенко призвал к ответственности губернатора и всех чиновников Кемеровской области 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал к ответственности виновных за трагедию в торговом центре в Кемерово. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет. В пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей. Число жертв растет с каждым часом!
Как доверенное лицо президента России, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области, включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!" — написал Плющенко на своей странице в инстаграме.
Он принес соболезнования семьям погибших
"Держитесь, Кемерово, мы с Вами!", — добавил Плющенко.
Ранее клубы РФПЛ выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
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