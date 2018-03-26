В Госдуме заявили о необходимости приостановить работу детских комнат во всех ТЦ

Депутат Госдумы Александр Фокин в беседе с ФАН заявил о необходимости приостановить работу детских комнат во всех торговых центрах страны до выяснения обстоятельств пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». «Это страшная трагедия, катастрофа. Детские комнаты должны быть закрыты для проверки всего оборудования, аттракционов; надо посмотреть какие материалы используются для их отделки, и сертифицированы ли они», — сказал Фокин.

По его словам, также нужно проверить противопожарную безопасность во всех подобных помещениях и внести поправки в закон о проверке малых предприятий.

Со своей стороны, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что сначала надо дождаться заключения специалистов, а затем делать выводы о необходимости закрытия детских комнат.

«Если пожар произошел в детской комнате, конечно, их надо закрывать. И не только детские комнаты. Надо организовать полномасштабные проверки торговых комплексов», — отметил он.