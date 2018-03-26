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В Госдуме заявили о необходимости приостановить работу детских комнат во всех ТЦ
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В Госдуме заявили о необходимости приостановить работу детских комнат во всех ТЦ 

RT на русском 52 минуты назад
Депутат Госдумы Александр Фокин в беседе с ФАН заявил о необходимости приостановить работу детских комнат во всех торговых центрах страны до выяснения обстоятельств пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». «Это страшная трагедия, катастрофа. Детские комнаты должны быть закрыты для проверки всего оборудования, аттракционов; надо посмотреть какие материалы используются для их отделки, и сертифицированы ли они», — сказал Фокин.
По его словам, также нужно проверить противопожарную безопасность во всех подобных помещениях и внести поправки в закон о проверке малых предприятий.
Со своей стороны, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что сначала надо дождаться заключения специалистов, а затем делать выводы о необходимости закрытия детских комнат.
«Если пожар произошел в детской комнате, конечно, их надо закрывать. И не только детские комнаты. Надо организовать полномасштабные проверки торговых комплексов», — отметил он.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT прокомментировал ЧП, произошедшее в торговом центре Кемерова.
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