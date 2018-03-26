Людей нужно обучать поведению при массовых катастрофах, считает депутат МГД

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье и не потушен до сих пор. По последним данным, погибли 64 человека, пострадал 51.

"К сожалению, навыков поведения в ситуации массовых катастроф у обычных людей нет. Учеба, в том числе ОБЖ, какие-то специальные уроки, которые давали бы не только теоретические знания — они, конечно, нужны. И взрослых надо обучать, и в учреждениях… Мы иногда к таким пожарным тревогам относимся, как к каким-то назойливым и ненужным вещам. На самом деле, такие учения надо проводить и проверять, как работают все системы", — сказал Семенников РИА Новости.

Депутат отметил, что все системы обеспечения безопасности, а также те службы, которые отвечают за жизнь и здоровье граждан, должны каждый раз работать на пределе возможностей. По его словам, все необходимые правила противопожарной безопасности прописаны в паспорте безопасности, который имеется на каждом объекте.

"Плохо, когда они начинают работать уже после того, как что-то случилось. Уже все, уже поздно. На самом деле, существующие правила, что называется, написаны кровью. Правила нормальные, их надо просто соблюдать. Действительно, проверки проводятся, есть плановые и внеплановые проверки по жалобам и заявлениям граждан. Эту работу надо систематически проводить, если были сигналы какие-то о том, что объекты массового посещения сомнительно выглядят с точки зрения безопасности, то, безусловно, их надо проверить", — подчеркнул он.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> Ситуация возле торгового центра в Кемерово, где произошел пожар