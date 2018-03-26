Ещё
«Уверены в своей безнаказанности». Депутат Госдумы раскритиковал кемеровских чиновников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уверены в своей безнаказанности». Депутат Госдумы раскритиковал кемеровских чиновников 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Законы не сработали, потому что нашлись люди, которым свой карман и своя шкура гораздо дороже чужих жизней, — приводит заявление Горелкина РИА „Новости“. — Эти люди, я думаю, даже сейчас уверены в своей безнаказанности и надеются, что закон до них не доберется.
По словам депутата, при строительстве торговых центров игнорируется масса требований безопасности.
»Пожарные говорят, что там даже утеплитель в перекрытиях горел как порох, — отметил Горелкин. — Этого в принципе не должно быть, это не допускается никакими нормативами».
Напомним, по последним данным, жертвами пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня стали 64 человека.
Возбуждено уголовное дело. Уже задержаны четверо подозреваемых. В их числе гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» и владелец комплекса Надежда Судденок, а также глава управляющей компании, которая обслуживала данный торговый центр.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Очевидцы: охранники ТЦ «Зимняя вишня» перекрывали лестницы Интерфакс: обнаружены тела еще восьми погибших на пожаре в Кемерове В Сургуте пройдет проверка противопожарных систем в ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди277
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия313
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП179
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово99
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение