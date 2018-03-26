«Уверены в своей безнаказанности». Депутат Госдумы раскритиковал кемеровских чиновников

«Законы не сработали, потому что нашлись люди, которым свой карман и своя шкура гораздо дороже чужих жизней, — приводит заявление Горелкина РИА „Новости“ . — Эти люди, я думаю, даже сейчас уверены в своей безнаказанности и надеются, что закон до них не доберется.

По словам депутата, при строительстве торговых центров игнорируется масса требований безопасности.

»Пожарные говорят, что там даже утеплитель в перекрытиях горел как порох, — отметил Горелкин. — Этого в принципе не должно быть, это не допускается никакими нормативами».

Напомним, по последним данным, жертвами пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня стали 64 человека.

Возбуждено уголовное дело. Уже задержаны четверо подозреваемых. В их числе гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» и владелец комплекса Надежда Судденок, а также глава управляющей компании, которая обслуживала данный торговый центр.