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В Нижегородской области проверят места массового пребывания
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В Нижегородской области проверят места массового пребывания 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар — РИА Новости. Проверки мест массового пребывания и отдыха пройдут в Нижегородской области после трагедии в Кемерово, где в воскресенье произошел пожар в торговом центре, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова врио губернатора Глеба Никитина.
"В ближайшее время начнутся проверки мест массового пребывания и отдыха в регионе. Сейчас готовятся соответствующие документы, составляются графики проверок. Нужно, чтобы это не было формальностью, проверкой для галочки. От этой работы зависят человеческие жизни", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава Нижегородской области добавил, что медучреждения региона готовы принять пострадавших от пожара в кемеровском ТЦ.
В понедельник утром Никитин направил телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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