В Нижегородской области проверят места массового пребывания

"В ближайшее время начнутся проверки мест массового пребывания и отдыха в регионе. Сейчас готовятся соответствующие документы, составляются графики проверок. Нужно, чтобы это не было формальностью, проверкой для галочки. От этой работы зависят человеческие жизни", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава Нижегородской области добавил, что медучреждения региона готовы принять пострадавших от пожара в кемеровском ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>