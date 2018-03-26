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«Синема Парк» и «Формула Кино» проведут внеочередную проверку безопасности
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«Синема Парк» и «Формула Кино» проведут внеочередную проверку безопасности 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» проведет внеочередные проверки системы противопожарной защиты кинокомплексов в связи с трагедией в кемеровском торговом центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе киносети.
"В кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» соблюдается технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Регулярно проводятся проверки. В связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерово, руководством объединенной сети принято решение совместно с владельцами торговых центров провести внеочередные проверки системы противопожарной защиты кинокомплексов", — сообщили в пресс-службе объединенной сети кинотеатров.
Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» — крупнейший оператор кинотеатров в России. В его состав входит 77 кинотеатров в 29 городах России. В активе кинооператора свыше шестисот залов, то есть практически каждый седьмой зал в России.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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