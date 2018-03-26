«Синема Парк» и «Формула Кино» проведут внеочередную проверку безопасности

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» проведет внеочередные проверки системы противопожарной защиты кинокомплексов в связи с трагедией в кемеровском торговом центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе киносети.

"В кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» соблюдается технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Регулярно проводятся проверки. В связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерово , руководством объединенной сети принято решение совместно с владельцами торговых центров провести внеочередные проверки системы противопожарной защиты кинокомплексов", — сообщили в пресс-службе объединенной сети кинотеатров.

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» — крупнейший оператор кинотеатров в России . В его состав входит 77 кинотеатров в 29 городах России. В активе кинооператора свыше шестисот залов, то есть практически каждый седьмой зал в России.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>