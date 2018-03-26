Никитин: нижегородские больницы готовы принять пострадавших в Кемерове

Никитин отметил, что в регионе создана сильная ожоговая школа, нижегородские медики часто оказывают помощь пострадавшим из других субъектов РФ

Также Никитин сообщил, что в ближайшее время начнутся мест массового пребывания и отдыха горожан.