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Никитин: нижегородские больницы готовы принять пострадавших в Кемерове
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Никитин: нижегородские больницы готовы принять пострадавших в Кемерове 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Никитин отметил, что в регионе создана сильная ожоговая школа, нижегородские медики часто оказывают помощь пострадавшим из других субъектов РФ.
Также Никитин сообщил, что в ближайшее время начнутся мест массового пребывания и отдыха горожан.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», число жертв пожара в кемеровском торгово-равлекательном центре продолжает расти. На данный момент известно о 64 погибших. Согласно последним данным во время пожара в кемеровском ТЦ погибли 64 человека. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, сообщает Russia Today. До недавнего времени сотрудники следственного комитета России заявили о 56 погибших. На данный момент также известно, что спасатели обследовали все четыре этажа сгоревшего комплекса.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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