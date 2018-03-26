Источник сообщил, что из-под завалов в Кемерово извлекли 60 тел

Спасатели извлекли из-под завалов ТЦ "Зимняя вишня" шестьдесят тел погибших, осталось найти еще четыре, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

Минздраве состояние госпитализированных охарактеризовали как "нормальное". По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, существуют опасения за жизнь одного 11-летнего ребенка, остальные пациенты чувствуют себя "намного лучше".

По делу о пожаре уже задержали и допросили четырех человек: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, где произошло возгорание, работника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию. Следователи также решают вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял торговый центр.

По данным СК, после получения сигнала о возгорании он отключил систему оповещения.

Ранее стало известно, что правительство выделит семьям погибших и пострадавшим 76 миллионов рублей. Средства возьмут из резервного фонда.

"Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей. Гражданам, получившим в результате пожара вред здоровью, единовременное пособие будет выплачиваться в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей", — говорится на сайте кабмина.