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Тюменские ТРЦ проверят после страшной трагедии в Кемерово, где при пожаре погибли 37 человек
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Тюменские ТРЦ проверят после страшной трагедии в Кемерово, где при пожаре погибли 37 человек 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
После вчерашней трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 37 человек и травмы получили ещё 87, по городам России покатилась волна проверок мест массовых скоплений людей. Горожанам важно знать, что в магазинах, кинотеатрах, в спортклубах и прочих помещениях соблюдаются меры противопожарной безопасности — можно без труда можно выбраться через запасный выход и отыскать огнетушитель. Грядут такие проверки и в Тюмени.
— Эта трагедия потрясла нас всех. В этот час скорбим вместе со всеми, кто понёс тяжелую утрату, передаем искренние слова сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — выразил соболезнования от лица всех тюменев глава региона Владимир Якушев.
Губернатор уже провёл оперативное совещание, где дал ряд поручений для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Так, МЧС по согласованию с прокуратурой велено провести контрольные мероприятия в ТЦ и ТРЦ нашего города. А городским властям — усилить контроль за местами массовых скоплений людей во время публичных мероприятий.
— О трагедии в Кемерово мы, конечно, в курсе. Как только получим официальное распоряжение о начале проверки, приступим к осмотру торговых площадок города, — рассказал заместитель руководителя областного МЧС Геннадий Грибич.
Что до самих ТРЦ, то в «Кристалле», например, уверены, что у них исправны все запасные выходы и есть возможность оперативно эвакуировать людей в случае ЧП.
— Администрация нашего ТРЦ уделяет особое внимание вопросам безопасности посетителей и арендаторов. Регулярно проходят мероприятия по проверке работоспособности систем обеспечения пожарной безопасности, — рассказали в пресс-службе этой торговой площадки.
Тем временем простые тюменцы начали писать в соцсетях слова поддержки и соболезнования семьяи пострадавших и погибших.
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ЧП в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошло 25 марта. Пожар начался в одном из кинозалов на верхнем этаже торгового центра. По информации «Медузы», пожарная сигнализация не сработала и сотрудникам пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Некоторые люди оказались отрезаны от выходов, и им пришлось прыгать из окон. По последним данным, жертвами пожара стали 48 человек, среди них есть дети.
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