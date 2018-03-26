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В списках погибших при пожаре в кемеровском ТЦ значится родственница губернатора Тулеева
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В списках погибших при пожаре в кемеровском ТЦ значится родственница губернатора Тулеева 

ТАСС 13 часов назад
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Среди погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове значится Курчевская Татьяна Александровна — родственница главы региона Амана Тулеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.
"Курчевская Татьяна Александровна, 11 лет. Степень родства [с главой региона]" пока не уточняется", — сообщили в пресс-службе.
Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По предварительным данным оперативного штаба, известно о 37 погибших, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Судьба еще нескольких десятков человек остается неизвестной.
Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование в Главное следственное управление Следственного комитета и дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию торгового комплекса. Для расследования уголовного дела в Кемерово направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК, имеющие опыт расследования подобных происшествий.
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