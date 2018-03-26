В Думе призвали временно закрыть детские игровые зоны в торговых центрах

Парламентарий уверен, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» показал необходимость ужесточения законодательства в этой сфере.

«Это общенациональная трагедия, погибли наши дети. Надо принять жёсткие меры. Необходимо закрыть и проверить все детские комнаты, которые есть в торговых центрах. На сегодня их работу нужно приостановить и по всей стране провести комплексные проверки. Должны быть созданы комиссии, которые должны оценить противопожарную безопасность таких помещений, какие материалы были использованы при строительстве торговых центров и этих комнат, как работает система водотушения, система откачки дыма, навигационная система с показом куда людям нужно выходить в случае пожара, потому что когда выключается электричество в полной темноте должны быть аварийные системы. Эту работу нужно провести по всей стране и внести соответствующие поправки в законодательство».

Фокин считает, что с учениками школ должен проводиться инструктаж перед коллективным посещением кинотеатров и развлекательных зон в ТЦ, а сопровождающие классы учителя не должны покидать детей.

«Там было очень много детей, которые приехали с учителями. Так вот там должны быть проведены инструктажи, как себя вести в таких помещениях, что необходимо делать, на уроках ОБЖ должны быть подняты вопросы, потому что многие растерялись и не знали что делать. Если кто-то повёл класс смотреть фильмы, преподаватели и дежурные должны находиться именно в тех залах, где всё это проходит, а не уходить пить кофе, чай, должна быть персональная ответственность».