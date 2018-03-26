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В Совфеде предложили запретить размещать кинотеатры на верхних этажах ТЦ
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В Совфеде предложили запретить размещать кинотеатры на верхних этажах ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нужно рассмотреть возможность изменения строительных норм, согласно которым расположение кинотеатров и детских игровых комнат на верхних этажах торговых центров будет запрещено, считает глава комитета Совета Федерации по соцполитике, председатель социальной платформы "Единой России" Валерий Рязанский.
"Меня удивляет, почему игровые комнаты все на четвертом этаже. Почему? Во главу угла поставлен не тот приоритет. Может, надо поменять строительные нормы и правила, которые бы запрещали расположение таких вещей, как кинотеатр, детские игровые комнаты, запрещать размещать их на верхних этажах", — заявил Рязанский журналистам в понедельник.
Парламентарий также подчеркнул, что в таких ситуациях, как пожар в торговом центре в Кемерово, унесший жизни 64 человек, спасти людей могут «постоянно действующие в режиме полной готовности инженерные системы защиты».
"Начинать надо именно с этого и наказывать тех, кто этого не обеспечивает. И прежде всего, тот инженерно-технический персонал, который обязан держать его в полной боевой готовности", — добавил он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> Утро после пожара в Кемерово\: цветы в память о погибших и разбор завалов
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