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С. Миронов призвал приостановить работу кинотеатров в торговых комплексах до проверки всех ТЦ в России
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С. Миронов призвал приостановить работу кинотеатров в торговых комплексах до проверки всех ТЦ в России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил приостановить работу развлекательных площадок и кинотеатров, размещенных в торговых центрах, до момента, когда все торговые комплексы в России будут проверены. Об этом он сообщил журналистам.
«В связи с этой трагедией (пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово — прим. Агентства «Москва») у меня возникает два вопроса и два предложения. Я убежден, что сейчас нужно специальным решением правительства приостановить работу всех развлекательных площадок и кинотеатров в торговых центрах. Не кинотеатров вообще, а именно в торговых центрах, где у нас оказывается, что здание в 1,5 тыс. кв. м — это малый бизнес у нас. Ерунда какая-то. До проверки всех торговых центров по всей России, я считаю, нужно приостановить деятельность», — сказал С. Миронов.
Он добавил, что также необходимо создать единый государственный надзорный орган. «У нас должна быть единая система надзора (за безопасностью — прим. Агентства „Москва“). Один орган должен следить за всем, хоть ты на воде, хоть в здании, хоть в воздухе или под землей. Должен быть единый орган, который отвечает за все», — сказал парламентарий.
Решения единого государственного надзора, по мнению С. Миронова, должны быть обязательны к исполнению организациями различных видов собственности и ведомственной принадлежности.
Ранее СМИ сообщали, что 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. Около 70 человек считаются пропавшими без вести.
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