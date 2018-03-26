Комнаты для детей нельзя размещать на верхних этажах ТЦ, заявила Матвиенко

"В такого рода зданиях огромных площадей, где собирается массово большое количество людей, детей, к вопросам безопасности нужно подходить тщательно. Я согласна: почему детские развлекательные учреждения размещают на верхних этажах? Понятно — потому что нижние этажи более привлекательны для торговли", — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

Она призвала сделать системные выводы из произошедшего для того, чтобы избежать повторения подобной трагедии в будущем. «Давайте обезопасим детей. Помещения, где находятся дети, должны быть свободными пространствами без дверей, там должны быть взрослые. Материалы, которые используются при строительстве, система контроля за такими центрами со стороны МЧС … Явно, что здесь есть серьезные пробелы», — признала она.

"Главное — сделать выводы, предпринять на всех уровнях для того, чтобы подобное не повторилось. Должна работать система, которая исключает человеческий фактор", — заявила спикер СФ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, ещё 45 пострадали.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>