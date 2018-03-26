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Комнаты для детей нельзя размещать на верхних этажах ТЦ, заявила Матвиенко
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Комнаты для детей нельзя размещать на верхних этажах ТЦ, заявила Матвиенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Трагедия в Кемерово произошла из-за того, что кинозалы и помещения для досуга детей были размещены на верхних этажах торгового центра, что в результате затруднило эвакуацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В такого рода зданиях огромных площадей, где собирается массово большое количество людей, детей, к вопросам безопасности нужно подходить тщательно. Я согласна: почему детские развлекательные учреждения размещают на верхних этажах? Понятно — потому что нижние этажи более привлекательны для торговли", — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».
Она призвала сделать системные выводы из произошедшего для того, чтобы избежать повторения подобной трагедии в будущем. «Давайте обезопасим детей. Помещения, где находятся дети, должны быть свободными пространствами без дверей, там должны быть взрослые. Материалы, которые используются при строительстве, система контроля за такими центрами со стороны МЧС… Явно, что здесь есть серьезные пробелы», — признала она.
"Главное — сделать выводы, предпринять на всех уровнях для того, чтобы подобное не повторилось. Должна работать система, которая исключает человеческий фактор", — заявила спикер СФ.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, ещё 45 пострадали.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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