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В МЧС рассказали о ходе работ на месте пожара в Кемерово
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В МЧС рассказали о ходе работ на месте пожара в Кемерово 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что из 64 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» из-под завалов извлекли 58 человек, передает РИА «Новости».
"Тела 58 человек уже подняли (из-под завалов), еще шесть находятся в зоне ЧС. Поэтому активно продолжается поисково-спасательная операция", — сказал Пучков.
По данным МЧС, к тушению пожара привлечена группировка сил и средств в составе 841 человека и 195 единиц техники. Отмечается, что в настоящее время обследовано 100 процентов всех этажей, а также полностью очищен от строительного мусора третий этаж ТЦ.
Ранее в СК России рассказали, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово после получения сигнала о пожаре.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.
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