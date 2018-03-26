В МЧС рассказали о ходе работ на месте пожара в Кемерово

"Тела 58 человек уже подняли (из-под завалов), еще шесть находятся в зоне ЧС. Поэтому активно продолжается поисково-спасательная операция", — сказал Пучков.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечена группировка сил и средств в составе 841 человека и 195 единиц техники. Отмечается, что в настоящее время обследовано 100 процентов всех этажей, а также полностью очищен от строительного мусора третий этаж ТЦ.