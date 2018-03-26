Полиция предупредила о мошенниках, собирающих средства после ЧП в Кемерово

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Кузбасская полиция предупредила о появлении фейковых сообщений в соцсетях о сборе средств, предназначенных якобы для помощи семьям погибших и пострадавшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». "Стали появляться различные сообщения о сборе средств, предназначенных якобы для семей погибших и пострадавших. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области настоятельно рекомендуют гражданам не терять бдительность и пользоваться исключительно официальными источниками информации", — сказала сотрудник пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области Наталья Маслакова в эфире телеканала «Россия 24». Возгорание в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошло в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>