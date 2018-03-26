Ещё
Полиция предупредила о мошенниках, собирающих средства после ЧП в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Полиция предупредила о мошенниках, собирающих средства после ЧП в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кузбасская полиция предупредила о появлении фейковых сообщений в соцсетях о сборе средств, предназначенных якобы для помощи семьям погибших и пострадавшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
"Стали появляться различные сообщения о сборе средств, предназначенных якобы для семей погибших и пострадавших. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области настоятельно рекомендуют гражданам не терять бдительность и пользоваться исключительно официальными источниками информации", — сказала сотрудник пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области Наталья Маслакова в эфире телеканала «Россия 24».
Возгорание в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошло в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
В Кемерово священники помогают родным пострадавших справиться с шоком Среди погибших в кемеровском торговом центре два ребенка из Томска "Видела, как дети прыгали из окон". Очевидец о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов237
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно229
16 стран высылают российских дипломатов291
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди133
Польша высылает российских дипломатов417
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение