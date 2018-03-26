Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ в России с развлекательными центрами после пожара в Кемерово

Генеральная прокуратура поручила проверить все торговые комплексы России с развлекательными центрами на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , повлекшим многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения в торговых центрах. В случае выявления нарушений закона, прокуроры незамедлительно обязаны принять меры реагирования, обеспечив их устранение. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны, отметили в ведомстве.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в ТЦ были заблокированы.

В результате пожара погибли, по данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, еще шестеро остаются пропавшими без вести. Кроме того, 44 человека пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела уже задержаны четыре человека.