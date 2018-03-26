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В Госдуме рассказали, что ждет другие ТЦ после страшной трагедии в «Зимней вишне»
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В Госдуме рассказали, что ждет другие ТЦ после страшной трагедии в «Зимней вишне» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время беседы с RT Шхагошев рассказал, что после такой трагедии каждое подобное здание будут проверять «до последнего кирпичика», а аспекты обеспечения пожарной безопасности в таких местах будут пересматриваться, ведь ежедневно в стране вводятся в эксплуатацию по несколько объектов, подобных «Зимней вишне». К проверке должны будут подключаться все инстанции.
«Сейчас надо дождаться объективных выводов и анализов. Должны подключаться все инстанции, которые занимаются обеспечением безопасности. Потому что именно от этого будет зависеть адекватный подход», — отметил он.
Шхагошев также выразил соболезнования родным и близких погибших на пожаре. Он добавил, что граждан также надо обучать правильному поведению в подобных опасных ситуациях и отрабатывать эти уроки на практике.
По последним данным на пожаре в «Зимней вишне» погибло 64 человека. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков.
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