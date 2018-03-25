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При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Тулеева
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При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Тулеева 

Газета.Ru 13 часов назад
Среди погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оказалась родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сказали в пресс-службе.
В администрации отметили, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 37 человек.
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